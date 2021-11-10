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الأربعاء، 10-11-2021 01:04 م

مؤقتة الوحدات تكشف حقيقة إجراء التعاقدات

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الوكيل الإخباري -أنس عشا
منذ خسارة الوحدات للقب دوري المحترفين، بدأت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بتناقل أخبار تؤكد إقتراب الأخضر من الإتفاق مع المدرب "س" أو اللاعب "ص" لتمثيل الفريق الكروي في الموسم المقبل، أو قرار الإدارة المؤقتة الإستغناء عن اللاعب الفلاني وعدم التجديد له بعد نهاية بطولة كأس الأردن .اضافة اعلان




 


اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الوحدات أكدت أنها لم ولن تدرس خيار التعاقد مع أي لاعب أو مدرب، وأنها لا تعد ذلك من صلاحياتها بالوقت الحالي وأهدافها تتلخص بضمان استمرارية فريق كرة القدم نحو حصاد بطولة الكأس، و اعداد فريق كرة السلة بالصورة المناسبة، بالإضافة للهدف الأهم وهو التحضير للانتخابات بالصورة الصحيحة والتي تضمن ظهور " العرس الديمقراطي الرياضي" بالصورة المثالية.

وتترقب جماهير الرياضة الأردنية و خصوصا " الوحداتية" انتخابات مجلس إدارة نادي الوحدات، والتي ستقام شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل، حيث تعتبر الأكثر ندية وتنافسية في انتخابات الأندية المحلية نظرا لعدد أعضاء الهيئة العامة الكبير، وهو الأمر الذي أدى لظهور بعض التجاوزات في الانتخابات الأخيرة وحل مجلس الإدارة وصولا لتعيين هيئات إدارية مؤقتة متعاقبة .

 




 

 


 

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