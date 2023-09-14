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الخميس، 14-09-2023 01:23 م

ماجواير: مانشستر يونايتد سعيد ببقائي

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الوكيل الإخباري -  أكد المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماجواير، سعادة ناديه مانشستر يونايتد، باستمراره داخل صفوف الفريق، وعدم رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ماجواير قريبا من الانتقال إلى وست هام هذا الصيف، في ظل عدم الاعتماد عليه من قبل مدربه الهولندي إيريك تين هاج.

وقال ماجواير، خلال تصريحاته لصحيفة "إكسبريس" الإنجليزية: "لم أبدأ أساسيا في أي مباراة من المباريات الأربع الأولى هذا الموسم، والأمر في بالي، وأريد أن ألعب كرة القدم".

وعن فشل انتقاله لوست هام، كشف: "نحن فقط لم نتوصل إلى اتفاق".

وزاد: "مانشستر يونايتد سعيد ببقائي، وكنت سعيدا بالقتال من أجل مكاني مع الفريق".

جدير بالذكر، أن تين هاج يعتمد على ثنائي قلب الدفاع رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز، ويأتي من بعدهما فيكتور لينديلوف.

وكان فريق المدرب ديفيد مويس قد أكد أنه لن ينتظر ماجواير طويلا، في ظل ما تردد عن رغبة اللاعب في الحصول على 7 ملايين يورو لمغادرة يونايتد بحسب العديد من التقارير الصحفية.

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