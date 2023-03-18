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السبت، 18-03-2023 02:52 م

مادة خطيرة تتسبب في إغماء الجماهير بالدوري الألماني

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الوكيل الإخباري -  تحقق الشرطة الألمانية خلال الساعات الأخيرة بشأن قضية استخدام قطرات من مادة تفقد الجماهير الوعي، بعد واقعة خطيرة في مباريات المسابقة، خاصة في لقاء فرايبورج ضد هوفنهايم يوم الأحد الماضي.

وأعلن نادي فرايبورج في بيان رسمي نشر عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن هناك العديد من الحالات المشتبه بها والتي تعرضت لذلك المخدر.

وتستخدم تلك المادة أحيانًا في جرائم الاغتصاب، حيث يفقد من يتناولها الوعي على الفور.

وشدد نادي فرايبورج على أن تبعتد الجماهير عن تناول أي مشروبات من قبل أشخاص مجهولين.

وتعمل تلك المادة التي لا طعم لها أو رية على تخدير الضحايا بعد عدة دقائق فقط، حيث يشعر المجني عليه بدوران ثم يبدأ في فقدان السيطرة على أجسادهم، ومن الممكن أن يفقد الوعي لعدة ساعات.

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