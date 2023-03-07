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الثلاثاء، 07-03-2023 12:52 م

ماذا فعل مدرب مانشستر يونايتد بلاعبيه بعد الخسارة أمام ليفربول؟

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الوكيل الإخباري - قام مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، بتصرف غريب، بعد خسارة فريقه المهينة أمام ليفربول 0-7 الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن تين هاغ أجبر لاعبي مانشستر يونايتد بعد المباراة، على الجلوس صامتين في غرفة تغيير الملابس، والاستماع إلى لاعبي ليفربول وهم يحتفلون بصخب بعد السباعية التاريخية.

وأضافت الصحيفة، أن تين هاغ، طلب من لاعبيه النظر جيدا إلى احتفالات ليفربول من أجل تحفيزهم على عدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى.

وقال مصدر في مانشستر يونايتد للصحيفة: "كان من الواضح أن تين هاغ يشعر بالغضب.. لقد حذر تين هاغ اللاعبين جميعا من أنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى، فلن تكون هناك فرصة لهم مع الفريق الأول، وسيتم نقلهم إلى فريق تحت 21 عاما".

ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة "ذا صن"، أن تين هاغ تعامل بشكل غاضب مع لاعبيه عقب المباراة، مضيفة أن المدرب الهولندي كان أكثر غضبا من أي لحظة سابقة، منذ قدومه إلى الفريق الصيف الماضي.

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