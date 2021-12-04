ماذا قال عدنان حمد بعد الخسارة من المغرب برباعية ؟!

الوكيل الاخباري -

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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، العراقي عدنان حمد، أن الخسارة أمام المغرب كانت متوقعة في كأس العرب، مبينا أن الهدف الاول الذي سجل في شباك النشامى “بالدقيقة الرابعة” أثر سلبا على سير المباراة.وتطرق حمد إلى إصابة المهاجم بهاء فيصل وأثرها على الفريق، قبل أن يختتم حديثه : " سنعمل على تحسين معنويات اللاعبين والخروج من أجواء الخسارة والتركيز على المباراة القادمة أمام المنتخب الفلسطيني، والتي تشكل لنا فرصة كبيرة للتأهل الى دور الثمانية ".وتعرض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية من المغرب برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العرب "قطر 2021".وبهذه النتيجة انفردت المغرب بصدارة المجموعة بـ 6 نقاط، وبقي المنتخب الوطني بالمركز الثاني بـ 3 نقاط، فيما لا تمتلك فلسطين والسعودية أي نقاط، علما أنهما سيلتقيان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في مباراة لحساب الجولة والمجموعة ذاتها .