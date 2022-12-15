ماذا قال مبابي لحكيمي عقب مواجهة نصف نهائي مونديال قطر؟!

الوكيل الإخباري - حرص كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على دعم ومواساة زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي ظهير المنتخب المغربي بعد هزيمة "أسود الأطلس" من "الديوك" 0-2، في نصف نهائي مونديال قطر.



ونشر مبابي، صورة له مع أشرف حكيمي عقب المباراة، على حسابه في "تويتر"، وكتب عليها: "لا تحزن يا أخي.. الجميع فخور بما فعلته.. لقد صنعت التاريخ".

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وأظهرت لقطات مصورة تبادل مبابي وحكيمي القمصان فيما بينهما عقب نهاية المواجهة، كما حرصا على الجلوس والتحدث معا في ممر استاد البيت.





وتربط اللاعبين علاقة قوية، إذ يلعبان سويا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



ولد أشرف حكيمي في 1998 في العاصمة الإسبانية، مدريد، فيما ولد كيليان مبابي بعده بـ46 يوما فقط في العاصمة الفرنسية، باريس، في ذات العام الذي توج فيه المنتخب الفرنسي باللقب العالمي الأول في تاريخه، وكان التقارب في العمر وتشابه الاهتمامات عاملين مهمين في تشكيل صداقة بينهما.



ومن المنتظر أن يلتقي منتخب فرنسا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل.



يذكر أن منتخب فرنسا حصد لقب كأس العالم 2018 عقب الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

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