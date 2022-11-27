ماذا قال مدرب المكسيك عن مواجهة السعودية؟

الوكيل الإخباري - قال جيراردو مارتينو مدرب المكسيك إنه يتوقع أن تشهد المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل أمام السعودية تقديم كلا الفريقين لكل ما لديهما منذ البداية، حيث يحتاج الاثنان إلى انتصار كبير لحسم التأهل لمراحل خروج المغلوب.



وتحتل المكسيك، التي تعادلت بدون أهداف مع بولندا في المباراة الافتتاحية، ذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد أن استعادت الأرجنتين توازنها اليوم السبت بفضل هدفين رائعين في الشوط الثاني من ليونيل ميسي إنزو فرنانديز.



من المرجح أن فريق المدرب مارتينو، الذي لم يسجل بعد في هذه البطولة، يحتاج إلى الفوز على السعودية صاحبة المركز الثالث وبفارق ثلاثة أهداف على الأقل يوم الأربعاء ليحظى بأي فرصة للتقدم إلى دور الستة عشر. وإذا فازت بولندا على الأرجنتين، فسيكون الانتصار بأي نتيجة كافيا.

وقال الأرجنتيني مارتينو "طالما كانت هناك فرص، فنحن دائما بحاجة للمحاولة.



"السعودية بحاجة للفوز بالمباراة وإحراز الأهداف، وكذلك نحن.



"أعتقد أنه في الحياة وهنا الملعب مع هؤلاء اللاعبين، اعتاد لاعبو كرة القدم الذين يتنافسون بشكل يومي على النهوض (من أي كبوة) عندما يتعين عليهم ذلك.



"إنه أمر (الهزيمة أمام الأرجنتين) صعب بالطبع. إنه صعب بالتأكيد...الهدف الثاني كان مؤلما حقا بالنسبة لنا".



ومن خلال اللعب على الهجمات المرتدة واقتناص الكرة في الالتحامات في كافة جنبات الملعب، خنق أسلوب الضغط العالي الذي تطبقه المكسيك معظم هجمات الأرجنتين وكبل تحركات نجمهم ليونيل ميسي، مع وجود القائد المخضرم أندريس جواردادو في خط الوسط.



لكن جواردادو خرج من الملعب مصابا في وقت متأخر من الشوط الأول وبدا المنتخب الأرجنتيني أكثر تصميما بعد الاستراحة، قبل أن يخرج ميسي لمسة ساحرة من جعبته ليدفع فريقه بعيدا عن المتاعب ثم سدد البديل إنزو فرنانديز في الشباك ليحسم النتيجة.



وقال مارتينو "كنا نلعب بنفس الكفاءة كالمعتاد، لم يكن أمام الأرجنتين أي فرص واضحة حتى ذلك الحين (هدف ميسي) ... كنا مهتمين بالبحث عن المساحات. كان التفكير هو إيقاف خط الوسط ثم الرد بهجمات سريعة.



"ربما لم نحقق ذلك كما توقعنا عندما يتعلق الأمر بالهجوم. افتقرنا للمسة الأخيرة... لم نفقد أسلوبنا لكننا فقدنا اتساقنا عندما تعلق الأمر بالاستحواذ على الكرة والاندفاع بأعداد كبيرة مثلما فعلنا قبلها.



"لا أعتقد أن هذا حدث أمام بولندا لكنني رأيت ذلك في الشوط الثاني اليوم ... لكننا كنا نواجه منافسا كبيرا.



"أنا متأكد من أننا سنلعب بنفس طريقتنا المعتادة في مباراتنا المقبلة".

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