ماذا قال مدرب المنتخب السوري عن غياب عمر السومة !؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأكد المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم عمر السومة أن غياب المهاجم المخضرم عمر السومة له تأثير كبير للغاية على الفريق نظرا لأهميته كهداف عربي مميز .وتابع المدرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخبه مع الإمارات : " إصابته أمر مفروض علينا، يجب أن نقوم بإيجاد الحلول ونأمل تواجده بالجولات القادمة من التصفيات ".واختتم حديثه بهذا الملف : " اللاعب يعاني من إصابة متجددة رفقة النادي الأهلي السعودي، وكثيرا ما تسببت بغيابه عن المنتخب، كما يبدو فإن هناك خلل بالعلاج ".