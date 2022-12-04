ماذا قال ميسي بعد فوز الأرجنتين على أستراليا والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022؟

الوكيل الإخباري - قدم ليونيل ميسي مستوى مميزا خلال فوز الأرجنتين على أستراليا (2-1) في دور الـ16 بنهائيات كأس العالم 2022، حيث سجل هدفا وقاد منتخب بلاده لربع النهائي واختير أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية في النسخة الحالية محتفلا بطريقة رائعة بلعبه المباراة رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.



وفازت الأرجنتين على أستراليا 2-1 بينما تغلبت هولندا على الولايات المتحدة 3-1 يوم السبت ليلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة بين اثنين من أعظم منتخبات كرة القدم في العالم. وسبق أن التقى الفريقان في نهائي كأس العالم 1978 حيث فازت الأرجنتين.



وتحدث ليونيل ميسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة لوسائل الإعلام عن التأهل وطموحه مع الجماهير.



وقال ميسي عن مشاعره بعد الفوز والتأهل: "أنا سعيد جدًا لأنني اتخذت خطوة أخرى نحو الهدف. لقد كانت مباراة صعبة للغاية وبدنية للغاية، لقد لعبنا مؤخرًا ولم يكن لدينا وقت للراحة. كنا قلقين بشأن هذا الموضوع لأنهم كانوا أقوياء. في البداية تقدمنا بهدف والسيطرة على المباراة، ثم الهدف الثاني، حتى لو عانينا قليلاً وتعقدت الأمور مع هدف أستراليا".









وعن فرحة جماهير الأرجنتين، أضاف: "هذه مشاعر لا تصدق ونحب مشاركة هذه اللحظات معهم، نعلم أنهم بذلوا الكثير من الجهد ليكونوا هنا ونتذكر أيضًا أولئك الموجودين في الأرجنتين. هذا الاتحاد الذي لدينا هو شيء جميل جدًا وهذا ما يجب أن يكون عليه المنتخب الوطني، أردنا أن نعود مع شعبنا لأنه من المدهش كيف يعيشون ذلك وكيف ينقلون لنا هذه البهجة".



وعن وجود عائلته لدعمه وتشجعيه في الملعب، أشار ميسي: "عائلتي دائمًا في رأسي، أطفالي، لأنهم كبروا ويفهمون كل شيء، أنا سعيد جدًا لمشاركة هذه اللحظات معهم، إنها كأس العالم الأولى لي مع أطفالي، يكبرون ويفهمون كل شيء. بالنسبة إلى أطفالي الصغار، هذه هي كأس العالم الأولى وهي دائمًا الأسعد".



مواجهة هولندا

وعن الصدام مع هولندا في المباراة المقبلة، قال: "الآن لدينا مواجهة صعبة حقا مع هولندا التي تلعب بشكل جيد للغاية، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين إضافة لمدرب رائع، ستكون المواجهة صعبة حقا. إنها مواجهة في دور الثمانية بكأس العالم، وإذا كانت كأس العالم صعبة منذ البداية، فستكون أصعب في هذه المرحلة".

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