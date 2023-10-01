مارتينو: لن نخاطر بشأن ميسي

الوكيل الإخباري - أكد جيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي أنهم لن يخاطروا بعودة ليو ميسي، الذي غاب عن آخر 3 مباريات للفريق الأمريكي.



وقال المدرب في مؤتمر صحفي مساء السبت (ت.م.): "لن نخاطر بأي شكل من الأشكال" في حالة ميسي، الذي يعاني من إصابة عضلية.



وتعادل إنتر ميامي 1-1 على أرضه أمام نيويورك سيتي، مما يزيد من تعقيد إمكانية تأهل الفريق للأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي.



وتابع مارتينو: "عندما نفسر أن الخطر لا يزال كامنا، فإن اللاعب (ميسي) تم استبعاده من المباراة. لكن لا يمكنني القول اليوم ما إذا كان سيتسبعد من مباراة شيكاغو فاير"، المقررة الأربعاء المقبل.



وأصر المدرب الأرجنتيني على أنهم سيواصلون تقييم حالة ميسي "مباراة تلو الأخرى".



ونفى استبعاده لبقية الموسم التمهيدي، وأشار إلى أن حالة "البرغوث" تتحسن بشكل مستمر، وأنه تدرب أول أمس الجمعة "بشكل أفضل" رغم أنه يواصل العمل على هامش المران الجماعي.



وأضاف: "إنني مهتم أكثر بأن يكون ليو في حالة جيدة وأن يكون جوردي ألبا (المصاب أيضا) في صحة جيدة (...). لكن لسوء الحظ لا يمكننا الاعتماد عليهما في الجزء الأكثر أهمية من الموسم".



وفي ظل تبقي 4 مباريات فقط في المرحلة التمهيدية من البطولة، يحتل إنتر ميامي المركز 13 في المنطقة الشرقية برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، مبتعدا بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، الذي خاض 31 مباراة.



وشدد المدرب على أن فريقه وصل إلى المرحلة الأخيرة من الموسم بالقليل جدا من القوة والأفراد بسبب "جنون" المباريات التي كان عليهم خوضها في الشهرين الماضيين، الأمر الذي جعلهم يعانون من "إرهاق بدني وذهني" كبير.



وأشاد بلاعبيه الذين لم يستسلموا حتى نهاية اللقاء وتمكنوا من إدراك التعادل، في حين أبدى قلقه بشأن الإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي غادر الملعب الليلة الماضية بسبب آلام بدنية.



ومع ذلك، يفكر مارتينو بالفعل في مواجهة شيكاغو فاير محتل المركز 11 برصيد 37 نقطة في 31 مباراة، التي في رأيه ستكون "حاسمة تماما" في الصراع على الأدوار الإقصائية.

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