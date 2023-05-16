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الثلاثاء، 16-05-2023 01:42 م

مارتينيز ولياو على رأس التشكيل المتوقع لديربي الغضب

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الوكيل الإخباري - يحل ميلان ضيفا على إنتر، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أمل الثأر للخسارة في مبارة الذهاب، التي حسمها النيراتزوري بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ميلان عودة الجناح البرتغالي رافائيل لياو، عقب تعافيه من الإصابة، بينما يخسر الروسونيري خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر بسبب خضوعه لجراحة.

ووفقا لشبكة "هو سكورد"، فإن التشكيل المتوقع لديربي الغضب، كالآتي:

ميلان

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز.

الوسط: تونالي - كرونيتش - دياز.

الهجوم: ساليميكريس - جيرو - لياو.

إنتر

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: أتشيربي - باستوني - دارميان.

الوسط: دي ماركو - مخيتاريان - تشالهانوجلو - باريلا - دومفريس.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - دجيكو.

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