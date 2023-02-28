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الثلاثاء، 28-02-2023 09:43 ص

مارتينيز يحصد جائزة أفضل حارس في 2022

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الوكيل الإخباري -  حصد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنافس إيميليانو مارتينيز، مع الثنائي، المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، ليحسم حارس أستون فيلا الجائزة لأول مرة في تاريخه.

وقدم إيمليانو مارتينيز مستويات لافتة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، وساهم بشكل كبير في تتويج التانجو بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه.

ولعب مارتينيز دور البطولة في المباراة النهائية للمونديال أمام فرنسا، التي حسمها منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، كما تصدى لفرصة خطيرة قبل لحظات من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

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