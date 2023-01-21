مارسيلو مطلوب في النصر السعودي

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة UOL البرازيلية أن النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي مارسيلو قادماً من أولمبياكوس اليوناني.



وذكرت الصحيفة أن "العالمي" يرغب في مواصلة عقد الصفقات القوية عقب الصفقة التاريخية بتعاقده مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.



وأشارت إلى أن النادي السعودي يركز في الفترة الحالية على التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي الذين شهدوا ذروتهم في المواسم الماضية.



وختمت بأن مارسيلو ينتهي عقده مع أولمبياكوس بنهاية الموسم الحالي، مبينة أن النادي اليوناني لم يفاتحه بشأن تجديد عقده ما يعزز من فرصة النصر في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً.



اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة