الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 05:00 م

مارسيلو يستعيد ذكرياته مع رونالدو باحتفال خاص في اليونان (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  احتفل الظهير الأيسر المخضرم لنادي أولمبياكوس، البرازيلي مارسيلو، بهدفه في مرمى أتروميتوس خلال كأس اليونان، على طريقة زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل مارسيلو هدف فريقه الثاني في مرمى أتروميتوس، ليستعيد ذكرياته مع صديقه المقرب رونالدو، حيث احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة بتسجيل الأهداف من خلال الركض قليلا ثم القفز وفتح اليدين.

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