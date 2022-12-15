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الخميس، 15-12-2022 01:15 م

ماكرون يوجه رسالة لمنتخب بلاده بعد الفوز على المغرب.. ويطرح تساؤلا؟

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الوكيل الإخباري - تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنتخب بلاده الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة، مؤكدا أنه سيحضر بنفسه المباراة النهائية ضد الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل"، بقطر.

وجاءت تصريحات ماكرون وفقا لقناة BFM التلفزيونية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد "البيت" بمدينة الخور، وذلك في الدور قبل النهائي لمونديال قطر.

ونشر إيمانويل ماكرون "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" متسائلا: "هل نعيد الكرة؟".

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يذكر أن إيمانويل ماكرون حضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وشارك في مراسم تتويج منتخب بلاده بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره الكرواتي، بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.  

 

 

 

 

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