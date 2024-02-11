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الأحد، 11-02-2024 02:24 م

ماكينة أهداف أيمن حسين لا تعرف التوقف

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الوكيل الإخباري -  لمع نجم منتخب العراق أيمن حسين بالنسخة المنصرمة من بطولة كأس آسيا 2023 ؛ إذ سجلّ 6 أهداف خلال 4 مباريات خاضها مع أسود الرافدين، قبل أن يُغادر فريقه البطولة من دور الـ 16 بالخسارة أمام الأردن، في لقاء شهد طرده وإحرازه لهدف.

وكاد صاحب الـ 27 عامًا أن يتوّج هدافاً لكأس آسيا 2023، ولكن ثلاثية نجم قطر أكرم عفيف في مرمى الأردن بالنهائي، أمس السبت، صعدت بلاعب العنابي إلى الصدارة برصيد 8 أهداف.

هذا الأمر لم يُحبط حسين، الذي سجل في مباراة فريقه التي أُقيمت مساء اليوم ذاته أمام الميناء ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق، 3 أهداف ليفوز فريقه برباعية مقابل هدفين.

لكن ماكينة أهداف مهاجم الشرطة العراقي لم تبدأ بكأس آسيا 2023، فهو يتصدر جدول هدافي النسخة الجارية من دوري نجوم العراق برصيد 13 هدفًا بفارق 4 أهداف عن علاء الدين الدالي لاعب نفط ميسان.

ويمتلك حسين، أول لاعب عراقي يُسجل 6 أهداف بنسخة واحدة من كأس آسيا، مسيرة محلية وخارجية متنوعة؛ إذ انضم بموسم 12/13 لصفوف دهوك قادماً من نادي غاز الشمال، ثم مثلّ النفط والشرطة ببلاده، وخاض بعد ذلك تجربة احترافية أولى في موسم 18/19 عبر بوابة الصفاقسي التونسي.

وعاد حسين للدوري العراقي عبر القوة الجوية، ومنه انتقل لأم صلال والمرخية بالدوري القطري، والجزيرة الإماراتي والرجاء المغربي، قبل العودة للقوة الجوية مرة أخرى بالموسم الجاري.

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