مالك شلبية يتحدث لملاعب بعد حصوله على جائزة مميزة في السعودية

ملاعب - أنس عشا

أبدى حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي الخلود السعودي مالك شلبية، سعادته وفخره كونه أول حارس مرمى يحصل على جائزة لقطة الجولة بدوري الدرجة الأولى السعودي.









وأكد شلبية في حديث خاص لموقع ملاعب أن الأمر صعب للغاية لأن المنافسة غالبا ما تكون بين اللاعبين على إظهار مهاراتم بالمراوغة وتسجيل وصناعة الأهداف، مبينا أنه نافس هدفا رائعا وتوقع أن يفوز عليه .





وتابع : تسلمت الجائزة وأنا اشعر بالفخر لتمثيلي بلدي والناس الذين يحبونني بصورة جيدة في دوري يضم العديد من المحترفين الأجانب المميزين، هذا الأمر سيمنحني الثقة لتقديم المزيد، خصوصا حافظت على نظافة شباكي في 5 مباريات من أصل 9 خضتها وهو رقم قياسي مقارنة بباقي الحراس بالبطولة .







وكان شلبية قد توج بجائزة لقطة الأسبوع قبل مباراة فريقه أمام العروبة والتي انتهت بخسارة رفاقه بهدف نظيف .

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