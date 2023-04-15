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السبت، 15-04-2023 03:28 م

مالودا يطالب مبابي بالانضمام لعملاق إنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يرى نجم المنتخب الفرنسي السابق، فلوران مالودا، أن على مواطنه ومهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الانتقال إلى فريق بارز في البريميرليج، كاشفًا أنه حاول دفعه لذلك.

وقال مالودا، البالغ من العمر 42 عامًا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كنت أقوم بحملة من أجل انضمام مبابي إلى تشيلسي لفترة طويلة!".

وتابع: "لقد فشلت حتى الآن، لكني سأستمر في المحاولة.. نأمل أن نراه في الدوري (الإنجليزي) الممتاز، لأنه الدوري الأكثر تنافسية في العالم".

وأضاف مالودا، الذي لعب بقميص تشيلسي بين عامي 2007 و2013: "ليس هناك العديد من الفرق التي يمكنها أن تقدم له ما يريد، ولا العديد من الفرق التي يمكنها البناء حوله.. إنه قائد منتخب فرنسا، وسيبحث عن دور قيادي في فريقه المقبل، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل".

ومن غير المرجح أن يتخذ مبابي قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله، حتى نهاية الموسم الحالي.

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