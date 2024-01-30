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الثلاثاء، 30-01-2024 02:29 م

مالي تواجه بوركينا فاسو بكأس أمم أفريقيا

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الوكيل الإخباري - يواجه منتخب مالي نظيره منتخب بوركينا فاسو في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب أمادو كوليبالي بمدينة كورهوجو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمستمرة حتى 11 فبراير الجاري، في مواجهة تبدو متكافئة وخارج التوقعات. 

وتأهل نسور مالي للدور الثاني بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، ويأمل رفاق أليو ديانج نجم الأهلي، في كسر عقدة دور الـ16 التي أنهت مشوار "النسور" في آخر نسختين مصر 2019 والكاميرون 2021 واستعادة أمجاد الفريق في بداية القرن الجاري عندما حل رابعا في نسختي 2002 و2004 وفاز بالبرونزية مرتين متتاليتين في نسختي 2012 و2013.

أما المنتخب البوركيني فقد احتل وصافة المجموعة الرابعة بعد أداء ونتائج غير مقنعة حيث جمع أربع نقاط، ويسعى منتخب بوركينا فاسو أيضا لرد اعتباره من الخسارة أمام مالي بنتيجة 3 - 1 في آخر مواجهة بينهما في كأس الأمم الأفريقية بالمجموعة الثانية لنسخة 2004 التي استضافتها تونس.

وهذه هي المواجهة رقم 8 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 7 مباريات من قبل ما بين ودية ورسمية، حيث تمكن المنتخب المالي من تحقيق الفوز في 6 مباريات، ولم يتمكن منتخب بوركينا فاسو من تحقيق الفوز في أي مباراة على منتخب مالي، وحسم التعادل مباراة واحدة بين المنتخبين.

وسجل لاعبو المنتخب المالي 12 هدفاً في شباك منتخب جنوب أفريقيا، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف فقط، فيما يعد أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، من نصيب المنتخب المالي عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء ودي جمع بينهما عام 2015.

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