مانشستر سيتي حاول التعاقد مع ميسي في 2008

الوكيل الاخباري - كشف المدرب الويلزي مارك هيوز عن أن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2008.





نقلت صحيفة ذا صن تصريحات للمدرب السابق للنادي الإنجليزي، أكد خلالها أن الدولي الأرجنتيني كان من أبرز خيارات "السيتي" لتدعيم صفوفه في موسم 2008-2009.





وقال: "عمر لاعب برشلونة آنذاك كان 21 عاماً، وتلقيت اتصالاًمن الرئيس التنفيذي غاري كوك يبلغني بأن النادي يرغب في إتمام صفقة بارزة، وتم طرح العديد من الأسماء الكبيرة أهمها ميسي".





وأضاف: "انتهى الأمر بشراء النجم البرازيلي روبينيو من ريال مدريد مقابل 32.5 مليون جنيه إسترليني".



وأشار هيوز إلى أن انتقال ملكية مانشستر سيتي إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أحدث طفرة تاريخية، بعدما كان الفريق من أندية الوسط، ليصبح أحد أبرز أندية إنجلترا وأوروبا في السنوات الأخيرة.

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