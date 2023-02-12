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الأحد، 12-02-2023 01:26 م

مانشستر سيتي في مهمة العودة للانتصارات بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا، في السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي. 

 
ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق أستون فيلا في المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة. 
 
ويبحث مان سيتي عن العودة للانتصارات بالدوري الإنجليزي اليوم، بعد الخسارة أمام توتنهام 0-1 في الجولة الـ 22 من مسابقة البريميرليج، باستاد "توتنهام هوتسبير". 
 
ويستهدف فريق مان سيتي، بقيادة مدربه المخضرم بيب جوارديولا، مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لمواصلة الزحف نحو أرسنال المتصدر، أمًلا في اقتناص اللقب بآخر لحظات البطولة هذا الموسم. 
 
ويأمل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحقيق رقم قياسي فريد مع الفريق السماوي، بحصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.
 
ويعيش فريق مانشستر سيتي فترة غيرة مستقرة على الجانب الإداري، بعد توجيه إتهام له  بانتهاك القواعد المالية أكثر من مئة مرة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.
 
ويواجه السيتيزنز عقوبات قاسية في حال ثبوت إدانته بانتهاك القواعد، ومن المتوقع أن تكون غرامة المالية وقد تصل إلي حد خصم النقاط إلى الاستبعاد من الدوري.

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