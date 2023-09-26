مانشستر سيتي يؤيد قرار جوارديولا ضد رودري

الوكيل الإخباري - قرر مانشستر سيتي، تأييد أحد قرارات الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا، ضد أحد نجوم الفريق الإنجليزي.



كان رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، قد تعرض للطرد أمام نوتنجهام فورست هذا الأسبوع، بسبب سلوكه العنيف، ومن المقرر أن يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات.



وصرح جوارديولا عقب المباراة بأنه لا يؤيد تقديم النادي، لاستئناف على عقوبة رودري، وأن على اللاعب أن يتحكم في نفسه وعواطفه كي يتعلم الدرس.



ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن إدارة مانشستر سيتي قررت تأييد رأي جوارديولا، ولن تقدم استئنافا على عقوبة رودري.



وسيغيب رودري بذلك عن مباريات مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون وآرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعاني مانشستر سيتي أيضا من إصابة الثنائي برناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش قبل موقعة وولفرهامبتون.

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