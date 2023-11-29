مانشستر سيتي يتخلص من لعنة قديمة

الوكيل الإخباري - حقق مانشستر سيتي ريمونتادا مثيرة خلال مواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا تخلص بها من لعنة قديمة.



وقلب السيتي تأخره أمام لايبزيج بهدفين للفوز 3-2 مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد ضمن لقاءت الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فقد عاد مانشستر سيتي في مباراة بدوري الأبطال من تأخره بهدفين أو أكثر عقب نهاية الشوط الأول للمرة الأولى في البطولة.



وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي خسر جميع مبارياته ال6 المماثلة من قبل.



وسجل مهاجم لايبزيج لويس أوبيندا هدفي الضيوف بالدقيقتين 13 و33 لكن مانشستر سيتي قلب النتيجة عبر إيرلينج هالاند، وفيل فودين وجوليان ألفاريز في الدقائق 53، 70، 87، بالترتيب.



وضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة بعدما تأهل في وقت سابق برفقة لايبزيج إلى ثمن النهائي رافعا رصيده إلى 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن الفريق الألماني.

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