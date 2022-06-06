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الإثنين، 06-06-2022 07:46 م

مانشستر سيتي يتعاقد مع ميسي الكرة النسوية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التعاقد مع نجمة المنتخب الفنزويلي وأتلتيكو مدريد الإسباني ديانا كاستيلانوس لتمثيله في المواسم الثلاث المقبلة .اضافة اعلان



 

وتعد كاستيلانوس البالغة من العمر 23 سنة من أهم اللاعبات في العالم وسطع نجمها منذ مشاركتها بكأس العالم للشابات عام 2016 بالأردن، علما أنها تمتلك 12 هدفا في 25 مباراة دولية بقميص المنتخب الأول .




وستحمل المهاجمة المميزة الرقم 10 في مانشستر سيتي، حيث سيكون التحدي الجديد بالدوري الإنجليزي بوابة للعودة للمنافسة على جائزة أفضل لاعبة بالعالم؛ بعد أن نافسات عليها عام 2018 وكانت تبلغ 18 عاما فقط .

وقضت الفنزويلية موسمين ونصف في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سجلت أكثر من 20 هدف في ما يزيد عن 55 مباراة خاضتها في أولى تجاربها الأوروبية قادمة من الدوري الأمريكي .  



 




 

 


 

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