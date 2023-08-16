مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة

الوكيل الإخباري - أعلن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنداي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، عن مدة غياب نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، بسبب الإصابة.





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وتعرض كيفن دي بروين (32 عاما) لإصابة خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه بيرنلي، مساء يوم الجمعة الماضي، في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" 2023-2024، ولم يستطع إكمال اللقاء.



وقال بيب غوارديولا، في تصريحات صحفية: "كيفين سيغيب لبضعة أشهر، وسوف نقرر ما كان سيخضع لجراحة أم لا في الأيام المقبلة مع الطاقم الطبي".



وأضاف المدرب الإسباني: "مدة الغياب ستكون من ثلاثة إلى أربعة أشهر".



يذكر أن مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، يستعد لمواجهة نادي إشبيلية الإسباني، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، مساء غد الأربعاء، على ملعب "كارايسكاكيس - Karaiskakis Stadium" بمدينة بيرايوس اليونانية.

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