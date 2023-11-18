مانشستر سيتي يخسر 4 لاعبين في توقف فيفا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن مانشستر سيتي تلقى ضربة موجعة جديدة بإصابة اللاعب ماتيو كوفاسيتش، ليرتفع عدد لاعبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات خلال فترة التوقف الدولي إلى 4 لاعبين.



وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يغيب لاعب خط وسط مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة متكررة في العضلة الأمامية.



وأضافت: "انسحب كوفاسيتش من مباراتي كرواتيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 أمام لاتفيا وأرمينيا، بعد يوم من مشاركته كبديل في تعادل السيتي 4-4 مع تشيلسي بداعي الإصابة وعدم قدرته على المشاركة في المباراتين".



وأشارت إلى أن مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش قال إن كوفاسيتش شعر بشد عضلي وبقي اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً بعد ذلك في مانشستر لإجراء فحص طبي.



وتابعت: "سبق أن تعرض كوفاسيتش للإصابة نفسها في وقت سابق من هذا الموسم، مما تسبب في غيابه عن ثلاث مباريات للسيتي على مدار أسبوعين في (أيلول) الماضي، ويتوقع النادي الإنجليزي معرفة المدى الكامل لإصابة كوفاسيتش الأخيرة الأسبوع المقبل".



وأكدت أن خسائر بطل إنجلترا وأوروبا تزايدت بسبب "توقف فيفا"، إذ شهد سيتي أيضًا انسحاب المدافع ناثان آكي وحارس المرمى إيدرسون ولاعب الوسط ماتيوس نونيس من منتخباتهم الدولية.



وقالت هولندا إن آكي لن ينضم إلى بقية تشكيلة المدرب رونالد كومان، بعد أن غاب اللاعب البالغ عمره 28 عاماً عن مباراة تشيلسي بسبب الإصابة، وانسحب إيدرسون بعد ذلك من تشكيلة البرازيل بسبب مشكلة في القدم، بينما قالت البرتغال إن نونيس أعلن أنه غير لائق سريرياً بعد الفحوص التي خضع لها وأنه لن يلعب أي دور في مباراتيها أمام ليختنشتاين وأيسلندا.



واختتمت: "لدى السيتي أيضاً كيفن دي بروين كغياب طويل الأمد، بعدما تعرض الدولي البلجيكي لإصابة في أوتار الركبة في اليوم الافتتاحي للموسم ضد بيرنلي وخضع لعملية جراحية لهذه المشكلة".

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