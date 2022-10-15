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السبت، 15-10-2022 03:19 م

مانشستر سيتي يربط نجمه فودين بعقد طويل الأمد

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الوكيل الإخباري - جدد الجناح الإنجليزي الشاب، فيل فودين، عقده مع مانشستر سيتي لثلاثة أعوام إضافية ما سيبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى عام 2027، وفق ما أعلن بطل إنجلترا اليوم السبت.

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وقال مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، الإسباني تشيكي بيغيريستين، إن فودين يمكن أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم إذا استمر في التقدم كما فعل في المواسم الأخيرة.

 

وتابع: "موهبته وقدراته واضحة، لكن عمله الجاد واحترافه وتفانيه تجعله مميزا حقا. نشعر أنه يستطيع أن يتقدم أكثر وأن يصبح أفضل. من خلال توقيع هذا العقد، يتمتع الآن بالاستقرار ويمكنه التركيز على كل شيء ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ومن جانبه قال فودين: "لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي للتوقيع على هذا العقد الجديد. إنه حلم يتحقق".

وأضاف الدولي الإنجليزي: "تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، ويعود الفضل بشكل كبير إلى بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) وجهازه الفني الذين قادوني كل يوم في التدريبات. العمل معهم يمنحني أفضل فرصة لمواصلة التطور والوصول إلى أعلى مستوى ممكن".

وحقق ابن الـ22 عاما، 11 لقبا مع "السيتي" منذ ترقيته إلى الفريق الأول قادما من الأكاديمية في عام 2017.

وسجل فودين 52 هدفا في 182 مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى 36 تمريرة حاسمة، منذ بداياته الاحترافية على يد مدربه الحالي الإسباني بيب غوارديولا.

 

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