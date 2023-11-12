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الأحد، 12-11-2023 01:46 م

مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على جيمس

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن مهمة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب رييس جيمس أصبحت صعبة.اضافة اعلان


قالت صحيفة fichajes إن مانشستر سيتي اقتحم سباق ضم لاعب تشيلسي، وقرر مزاحمة "الملكي" على كسب خدماته.

وأشارت إلى أن "الملكي" مهتم منذ فترة طويلة بالدولي الإنجليزي، إذ يعد أفضل خيار متاح لدعم مركز الظهير الأيمن خلفاً للمخضرم داني كارفاخال.

في المقابل يسعى بطل إنجلترا وأوروبا إلى الفكرة نفسها بضم رييس لخلافة كايل ووكر الذي يبلغ من العمر 33 عاماً.

واختتمت: "الفترة المقبلة ستشهد شد وجذب بين جميع الأطراف لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، خاصة أن تشيلسي أيضاً يرغب في الحفاظ عليه داخل ستامفورد بريدج".

 




 

 


 

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