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الأحد، 21-05-2023 02:42 م

مانشستر سيتي يستضيف تشيلسي للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الليلة

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الوكيل الإخباري - يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

يحتل فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصدارة برصيد 85 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرسنال الوصيف برصيد 81 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الـ 11 برصيد 43 نقطة.

حصل فريق مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي الموسم الجاري 2022-2023، بعد خسارة أرسنال 0-1 أمام نوتينجهام فورست أمس السبت، بنفس الجولة.

تجمد رصيد فريق أرسنال عند النقطة 81 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلفًا لمان سيتي المتصدر برصيد 85 نقطة، ومع تبقي مباراة للجانرز يتوج السيتيزنز بطلاً لمسابقة البريميرليج بفارق نقطة بغض النظر عن نتائج ما تبقي من عمر المسابقة.

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يتبقي لفريق مانشستر سيتي 3 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، مقابل مباراة واحدة لفريق أرسنال.


يخوض مان سيتي مباراة اليوم، للإحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الثالث على التوالي مع جماهيره على ملعبه بعد سقوط أرسنال أمام نوتينجهام.

حصل فريق مانشستر سيتي على أول لقب من الثلاثية التاريخية هذا الموسم، ويتبقي له نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي امام مان يونايتد يوم 3 يونيو، ونهائي دوري أبطال أوروبا امام إنتر ميلان يوم 10 يونيو.

على الجانب الأخر، يتطلع تشيلسي إلي تعطيل مان سيتي وتحقيق فوز معنوي الليلة، رغم ضياع فرصة التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعد التراجع إلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يمر فريق تشيلسي بواحد من أسوء مواسمه في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث خاض 35 مباراة مقسمين ما بين 11 إنتصارًا و10 تعادلات و14 هزيمة، وهو ما أبعده عن مراكز المقدمة وضياع فرصة اللعب في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم القادم.


تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

 

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