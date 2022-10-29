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السبت، 29-10-2022 04:55 م

مانشستر سيتي يسعى للانقضاض على القمة أمام ليستر سيتي

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الوكيل الإخباري - يستضيف ليستر سيتي نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023  على ملعب كينج باور في الثانية والنصف ظهر اليوم . 

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 11 لقاء خاضها الفريق السماوي، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة جمعها من 12 مباراة. 


تحدث بيب جوارديو المدير الفني لمانشستر سيتي عن حالة مهاجمه أيرلينج هالاند وحول إمكانية مشاركته أمام ليستر سيتي في المؤتمر الصحفي  "حالته تتحسن أكثر، سيتدرب معنا هذا المساء وسنقيّم حالته خلال الساعات القادمة."


وأضاف جوارديولا "في حالة عدم مشاركة هالاند فإن الخيار الأول لمركز المهاجم هو جوليان الفاريز  أنا لا أحكم على الفاريز من خلال عدد الأهداف التي قام بتسجيلها، إذا لعب الفاريز لمدة 90 دقيقة في كُل مباراة فإنه سيسجل أهداف ليس كعدد الأهداف التي يسجلها هالاند لكنهُ سيسجل أهداف."


كما تحدث عن حالة فيليبس ووالكر قائلا : "إنهما يتحسنان لكنهما خارج مباراة ليستر، حالتهم أفضل وخاصة فيليبس."


وتحدث جوارديولا عن كأس العالم: "لم أتحدث مع لاعبي فريقي حول  البطولة ، أعتقد أن آخر شيء يفكرون بهِ هو التعرض لإصابة."

 

ملاعب 

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