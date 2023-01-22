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الأحد، 22-01-2023 01:55 م

مانشستر سيتي يسعى لمواصلة الانتصارات أمام وولفرهامبتون

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الوكيل الإخباري -  يلتقي فريق مانشستر سيتي مع ضيفه وولفرهامبتون في الخامسة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023. 

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة متأخرًا بـ 5 نقاط عن أرسنال المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة. 

وحسم فريق مانشستر سيتي قمة توتنهام الأخيرة المؤجلة من الجولة السابعة بنتيجة 4-2 بعد خسارة الديربي أمام جاره اليونايتد 1-2 في الجولة الـ 20 من مسابقة البريميرليج. 

ويخوض مان سيتي، بقيادة مدرب المخضرم بيب جوارديولا، مباراة اليوم من أجل حصد نقاط المباراة كاملة وتجنب حدوث أي مفاجآت مع فريق الذئاب العنيد بقيادة المدير الفني جولين لوبيتيجي. 

ولا يزال فريق مان سيتي متمسكًا بفرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل إقتناص البطولة الأغلي في إنجلترا للموسم الثالث على التوالي في رقم تاريخي يحسب للمدير الفني الكبير بيب جوارديولا. 

ويدعم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كوكبة من النجوم هم النرويجي إيرلينج هالاند والدولي الجزائري رياض محرز وجاك جريليتش وفيل فودين وكيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا وكايل والكر وجواو كانسيلو والمدافع البرتغالي المخضرم روبن دياز وجون ستونز.

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