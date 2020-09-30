مانشستر سيتي يضم دياز صخرة بنفيكا رسميا

الوكيل الإخباري _ أتم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع المدافع روبين دياز قادما من بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء، ضمن حملة تعزيز الخط الخلفي بعناصر جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأعلن المان سيتي في بيان رسمي توقيع المدافع البرتغالي على عقد لمدة 6 سنوات، يمكنه من البقاء داخل قلعة الاتحاد حتى صيف 2026.



وبات صاحب الـ23 عاما ثالث الصفقات التي يبرمها السيتزنز هذا الصيف بعد الجناح الإسباني فيران توريس والمدافع الهولندي ناثان آكي.





وجذب دياز أنظار المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعد ظهوره مع بنفيكا في أكثر من 100 مباراة على مدار المواسم الـ3 الماضية، التي شهدت فوزه مع الفريق بلقب الدوري البرتغالي في موسم 2018-2019.



كما يعد دياز لاعبا دوليا، إذ خاض 19 مباراة حتى الآن مع منتخب البرتغال، تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس.



وعبر دياز عن سعادته البالغة بالانضمام للمان سيتي، قائلا: "إنها فرصة رائعة بالانتقال إلى ناد بحجم السيتي، وهو عرض لم يكن يمكنني رفضه".



وأضاف: "النجاح الذي حققه الفريق يتحدث عن نفسه، حيث هيمن على الألقاب في إنجلترا في غضون السنوات القليلة الماضية، بفضل كرة القدم الهجومية التي ينتهجونها، والتي أشعر بأنها تناسبني".





وأتم: "أن أكون جزءا من هذه التشكيلة المدججة بالمواهب أمر مثير، فضلا عن اللعب تحت قيادة مدرب من الطراز العالمي، بحجم جوارديولا، الذي لديه تاريخ حافل مع تطوير اللاعبين الشباب".



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المصدر : ملاعب

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