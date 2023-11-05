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الأحد، 05-11-2023 02:22 م

مانشستر سيتي يكتسح بورنموث بسداسية

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الوكيل الإخباري - حقق مانشستر سيتي فوزا كاسحا على ضيفه بورنموث بسداسية مقابل هدف في مباراة جمعت بينهما السبت ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل سداسية مان سيتي كل من جيرمي دوكو (30)، وبرناردو سيلفا "هدفين" (33- 83)، ومانويل أكانجي (37)، وفيل فودين (64)، وناثان أكي (88)، بينما سجل لويس سينيستيرا هدف بورنموث الوحيد (74).

وشهدت المباراة خروج مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بين شوطي اللقاء، وتم الدفع بزميله فيل فودين بسبب معاناته من الإصابة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز"، فإن هالاند غادر الملعب وهو يتكئ على قدمه خلال توجهه إلى غرفة ملابس الفريق السماوي.

وبهذا الفوز، ارتقى مان سيتي إلى صدارة الدوري مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ17.

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