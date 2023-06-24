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السبت، 24-06-2023 04:19 م

مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع حكيمي

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الوكيل الإخباري - انضم مانشستر سيتي إلى سباق التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يريد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الحفاظ على قوة الفريق من خلال إبرام صفقة جديدة بالتزامن مع الرحيل المحتمل للثنائي كايل ووكر وجواو كانسيلو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لها اليوم السبت، إلى أن مانشستر سيتي مستعد لدفع مقابل كبير لإقناع "بي إس جي" بالتخلي عن حكيمي هذا الصيف.

ويرتبط الظهير المغربي بعقد مع "حديقة الأمراء" حتى صيف 2026.

وأوضحت الصحيفة أن الموسم الأخير المليء بالنجاحات سيجعل من الصعب أن يرفض أشرف حكيمي فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي بعد الثلاثية التاريخية.

يذكر أن بعض التقارير زعمت أن أشرف حكيمي يحلم أيضا بالعودة إلى ريال مدريد في الموسم الجديد، خصوصا بعد المزاعم التي أشارت إلى أن "بي إس جي" فتح الباب أمام إمكانية الاستغناء عن النجم المغربي.

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