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الثلاثاء، 03-10-2023 11:05 ص

مانشستر سيتي ينعي نجمه السابق فرانسيس لي

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الوكيل الإخباري -  توفي مهاجم مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي السابق فرانسيس لي عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع مرض عضال، حسب ما أفاد بطل أوروبا والدوري الإنجليزي لكرة القدم الاثنين.

ونعى "سيتي" في بيان نجمه السابق وكتب "بأعمق الحزن المثقل على القلب نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق ورئيس مجلس الإدارة فرانسيس لي".

وتابع "توفي فرانسيس في الساعات الأولى من هذا الصباح بعد معركة طويلة مع السرطان".

وأضاف "يود الجميع في مانشستر سيتي إرسال تعازيهم إلى أصدقاء وعائلة فرانسيس في هذا الوقت العصيب للغاية".

وختم قائلا "كدليل على الاحترام، تم تنكيس الأعلام حول استاد الاتحاد وأكاديمية سيتي لكرة القدم".

وسجل فرانسيس لي الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة نادي مان سيتي خلال حقبة التسعينات، 148 هدفا في 330 مباراة خاضها بألوان قميص الفريق بين 1967 و1974.

وفاز فرانسيس لي المولود في 29 أبريل 1944 والذي وصفه سيتي بـ"الأسطورة"، بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع النادي، بما فيها الدوري والكأس وكأس الكؤوس الأوروبية كما لعب لمنتخب "الأسود الثلاثة" 27 مباراة وسجل 10 أهداف بين 1968 و1972.

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