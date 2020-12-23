الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

قرارات حكومية هامة بشأن التأمين الصحّي وصرف الأدوية

مجلس النواب الليبي يفعّل قرار إسقاط عضوية 35 نائبا

ولي العهد يفتتح مستشفى ميداني في معان

توجيهات من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

تفاصيل جديدة حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

فقدان محفظة في عمان

خبر حكومي سار بشأن الرواتب

الدوريات الخارجية تضبط مركبات تسير بسرعات عالية

تجار في وسط البلد يعلنون عن إضراب مفتوح

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الأربعاء، 23-12-2020 02:24 م

مانشستر سيتي يوجه ضربة قاضية لميسي

68536c55-58fb-4c4d-a712-0df3fcc61d0c


الوكيل الإخباري _ مازال تدرس إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الماضي، حيث يحق له الرحيل عن الفريق الكتالوني، في صفقة انتقال حر بدون أي مقابل مادي.




وكشف برنامج "الشرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، أن إدارة مانشستر سيتي وضعت خيار أمام جوارديولا بشأن التعاقد مع ميسي الصيف المقبل، أو انضمام 3 صفقات أخرى للفريق.

وأوضح أن التعاقد مع ميسي هو الأمر المفضل بالنسبة لجوارديولا، الذي يرتبط به بعلاقة مميزة للغاية، منذ الفترة التاريخية لهما مع برشلونة.

وأشار البرنامج إلى أن صفقة التعاقد مع ميسي بالنسبة لمانشستر سيتي ستكون مكلفة ماليا، بسبب راتبه الكبير، وهو ما يمكن إنفاقه على 3 صفقات أخرى.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

mohamed-salah-liverpool-real-madrid-2019-20_1nca82ut4f5zy1bzk6rbltw3rv

محمد صلاح يهدد صفقة ريال مدريد المرتقبة

الهلال-السعودي

الهلال يقترب من صفقة القرن

5fe2eb404c59b74d552b21a3

6 نجوم عرب في التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020

barca-3-1200x675

كومان يعلق على أسباب استبعاد كوتينيو وغريزمان من مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
5fe18a534c59b7781c438f8a

ميسي ينال جائزة جديدة في الدوري الإسباني

barcelona-eleche_1h405jimcbhzl1wjloa54l0o8r

تطورات داخل برشلونة.. صفقة الحلم

3538209-Lionel-Messi

ميسي يفقد بريقه في برشلونة.. رقم سلبي جديد

carles-tusquets-1200x675

رئيس برشلونة المؤقت يتراجع في تصريحاته عن بيع ميسي

6_369590_highres

مؤشرات لرحيل ميسي عن برشلونة !

P-3

عقبتين جديدتين في طريق رحيل النجم ميسي إلى مانشستر سيي