مانشستر سيتي يوجه ضربة قاضية لميسي

الوكيل الإخباري _ مازال تدرس إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني، في الانتقالات الصيفية المقبلة.



وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الماضي، حيث يحق له الرحيل عن الفريق الكتالوني، في صفقة انتقال حر بدون أي مقابل مادي.









وكشف برنامج "الشرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، أن إدارة مانشستر سيتي وضعت خيار أمام جوارديولا بشأن التعاقد مع ميسي الصيف المقبل، أو انضمام 3 صفقات أخرى للفريق.



وأوضح أن التعاقد مع ميسي هو الأمر المفضل بالنسبة لجوارديولا، الذي يرتبط به بعلاقة مميزة للغاية، منذ الفترة التاريخية لهما مع برشلونة.



وأشار البرنامج إلى أن صفقة التعاقد مع ميسي بالنسبة لمانشستر سيتي ستكون مكلفة ماليا، بسبب راتبه الكبير، وهو ما يمكن إنفاقه على 3 صفقات أخرى.





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المصدر : ملاعب



