مانشستر سيتي يودع رياض محرز إلى الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقد لاعبه الجزائري رياض محرز مع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع "تويتر" صورة لرياض محرز، وعلق عليها: "عقد رياض محرز مع الاهلي السعودي لمدة 3 مواسم مع موسم رابع اختياري".



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كما نشر صورة أخرى للاعب الجزائري كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، وأرفقها بأرقامه مع النادي وسالة شكر: " رياض محرز مع مان سيتي: " 236 مباراة، 78 هدفا، 56 تمريرة حاسمة، 4 ألقاب في البريمرليغ، لقب في دوري أبطال أوروبا، لقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي، 3 ألقاب في كأس الرابطة، لقب في الدرع الخيرية. شكرا رياض محرز".





كما شارك الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي بـ"تغريدة" للصحفي الشهير ديفيد أورنستين، جاء فيها: "رياض محرز سينتقل إلى نادي السعودي مقابل 30 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافات".





وأكد الصحفي التابع لموقع "The Athletic" الإنجليزي أن رياض محرز سيخضع للفحص الطبي غدا قبل انتقاله إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.



وسيصبح الدولي الجزائري (32 عاما) ثالث صفقات نادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي وقلب الهجوم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول.

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