مانشستر يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ريال مدريد

الوكيل الإخباري - كشف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الثلاثاء عن خبر سار لجماهير "الفريق السماوي"، قبل مواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأكد غوارديولا جاهزية مدافعه الدولي كايل ووكر للمشاركة في مواجهة ريال مدريد، لكنه لم يوضح ما إذا كان يعني بهذا أن لاعبه الإنجليزي الدولي سيشارك أساسيا أم أنه سيبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة: "(ووكر) تدرب جيدا وهو بخير. يظهر هذا على وجهه ومعنوياته. لا أعرف ما إذا كان سيشارك منذ البداية أم لا، لكنه معنا. سنتخذ قرارنا في المران الأخير".



وأضاف المدرب الإسباني: "(ووكر) هو لاعب مهم. الجانب البدني مهم في المنافسات الأوروبية. لم يشارك في مباراة الذهاب (ضد ريال مدريد)، لكن باقي اللاعبين أدوا بشكل رائع. واجهنا مشكلات هناك (في ملعب ريال مدريد)، لكننا هنا (في ملعب مان سيتي) سنكون في وضع أفضل".



ولم يشارك ووكر مع مان سيتي منذ فترة التوقف الدولي منتصف آذار / مارس الماضي حين أصيب في مواجهة منتخب بلاده ضد البرازيل، لكنه جلس على مقاعد البدلاء في مواجهة لوتون تاون السبت الماضي.



يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي في مدريد انتهت بالتعادل 3-3.

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