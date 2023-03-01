مانشستر يونايتد المتُوهج يستضيف وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره وست هام، الحادي عشر إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الخامس ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي الموسم الجاري على ملعب "أولد ترافورد".



فاز فريق مانشستر يونايتد على ريدينج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الرابع بكأس الإتحاد الإنجليزي، فيما تغلب وست هام على ديربي كاونتي 2-0 في نفس الدور.



يتطلع فريق مان يونايتد المتوهج إلي تخطي وست هام من أجل الإستمرار في التقدم بمسابقة كأس الإتحاد، بحثًا عن ثاني الألقاب المحلية له الموسم الجاري 2022-2023.



وتوج فريق مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم الأحد الماضي، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة على ملعب "ويمبلي".



وحقق المدرب الهولندي إيريك تين هاج أول ألقابه مع مانشستر يونايتد، بحصد كأس رابطة المحترفين السادس في تاريخ الشياطين الحمر.



يبحث تين هاج عن مواصلة الإنتصارات في بطولة كأس الإتحاد على حساب "الهامرز" اليوم، للوصول إلي أبعد نقطة في المسابقة أمًلا في تحقيق ثانِ الألقاب له داخل قلعة "أولد ترافورد" معقل اليونايتد.



كما يعيش مانشستر يونايتد حالة من التألق في بطولة الدوري الإنجليزي مع المدرب الهولندي تين هاج، حيث قفز بالفريق إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة خلفًا لأرسنال المتصدر برصيد 57 نقطة والسيتي الوصيف 55 نقطة.



ونجح مان يونايتد في إقصاء برشلونة من دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، ثم يصطدم بفريق ريال بيتيس بدور الـ 16.



في المقابل، يستهدف فريق وست هام تعطيل قطار مان يونايتد الليلة، ومحاولة إقصائه من بطولة كأس الإتحاد والقضاء على أهدافه نحو الألقاب المحلية هذا الموسم.



ويعيش فريق وست هام أسوء فتراته في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة.

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