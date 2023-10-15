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الأحد، 15-10-2023 03:02 م

مانشستر يونايتد سيتحرك لضم جويهي في الصيف

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الوكيل الإخباري - أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر يونايتد يضع اللاعب مارك جويهي كأحد أبرز أهدافه لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

قالت الشبكة إن "النادي الإنجليزي سيتحرك في الصيف لكسب خدمات لاعب كريستال بالاس"، لافتة إلى أن جويهي سيحظى برقابة خاصة من كشافة النادي على مدار الموسم الحالي. 

وتابعت: "اليونايتد يواصل سعيه نحو تدعيم خط دفاعه بالتوجه إلى صفقة جديدة تساعد الفريق لوضع حل لأزمته التي تفاقمت منذ بداية الموسم".

وأشارت إلى أن انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى أولد ترافورد يعد أكثر أهمية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن صعوبة اقناع كريستال بالاس بإتمام الصفقة في يناير (كانون الثاني) يجعل مانشستر يونايتد يتجه إلى تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم.

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