مانشستر يونايتد ممنوع من التعاقد مع مبابي

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن مانشستر يونايتد مهدد بأن يصبح ممنوعاً من التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مستقبلاً.



أوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لن يتمكن من التفاوض مع حال انتقال ملكية النادي إلى القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيحول دون إبرام أي صفقات بين اليونايتد وباريس سان جيرمان، نظرا لأن الناديان سيكونان مملوكان لجهة واحدة تقريباً.



وأشارت إلى أنه إذا أبدى اليونايتد مستقبلا رغبته في التعاقد مع الدولي الفرنسي سيتحتم عليه تقديم الوثائق اللازمة لإقناع "يويفا" بانفصال ملاكه تماما عن النادي الباريسي، وإلا سيكون محرما عليه ضم مبابي في حال استمرار الأخير مع سان جيرمان.



ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق له حرمان ميلان الإيطالي من إبرام أي صفقات مع تولوز الفرنسي، لأن ملكيتهما تعود لشركة واحدة.

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