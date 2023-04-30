مانشستر يونايتد وأستون فيلا في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا في مواجهة قوية اليوم، الأحد، على ملعب أولد ترافولد، في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.





موعد مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي



مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا تقام في الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت الاردن، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 7 ويبتقي له مباراتان مؤجلتان، بينما يحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 54 نقطة بالفوز 16 مباراة والتعادل 6 والخسارة في 11.



ويسعى مانشستر يونايتد للعودة لطريق الانتصارات عقب التعادل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج، أمام توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين لكل فريق.



بينما فاز أستون فيلا على حساب فولهام بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد مواجهة أستون فيلا بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: دافيد دي خيا



خط الدفاع: أرون وان بيساكا- فيكتور ليندلوف- لوك شو- ديوجو دالوت



خط الوسط: كاسيميرو- كريستيان إريكسن



أمامهما: أنتوني- برونو فيرنانديز- جادون سانشو



خط الهجوم: ماركوس راشفورد





بينما من المتوقع أن يخوض أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز



خط الدفاع: أشلي يونج، إزري كونسا، تيرون منجس، اليكس مورينو



خط الوسط: جاكوب رامزي، جون ماكجين، دوجلاس لويز



خط الهجوم: لياندير ديندونكير، أولي واتكينز، إميليانو بوينديا





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