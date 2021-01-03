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الأحد، 03-01-2021 11:41 ص

مانشستر يونايتد يحسم موقفه الصادم من بوجبا

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ملاعب - وكالات

 

ما يزال اسم النجم الفرنسي بول بوجبا، يتصدر عناوين التقارير الصحفية في بريطانيا، في ظل إمكانية رحيله عن نادي مانشستر يونايتد، الصيف القادم، وسط ترقب يوفنتوس واهتمام ريال مدريد.

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وبوجبا يبرز اسمه على طاولة ريال مدريد ويوفنتوس، منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن اللاعب أعرب بنفسه عن رغبته في ارتداء قميص عملاق إسبانيا، فضلًا عن مسيرته المذهلة في السيدة العجوز، وما يسهل مهمة العملاقين، أن اللاعب بات من المؤكد مغادرته ملعب أولد ترافورد، الفترة المقبلة، وفق ما أوضحه وكيل أعماله مينو رايولا، في وقت سابق.


وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية، صباح اليوم الأحد، قرر الشياطين الحمر التخلص تمامًا من خدمات بوجبا في الصيف القادم.

الصحيفة أوضحت أن نادي مدينة مانشستر لن يوافق على إعارة اللاعب الفرنسي، بل يصر على بيعه، خاصة أنه يحظى باهتمام واسع من يوفنتوس وريال مدريد.


ويبدو أن تألق بوجبا مع المدير الفني أولي جونار سولشاير ليس كافيًا، حيث لا ينوي اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2018، التوقيع على أي عقود جديدة في أولد ترافورد.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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