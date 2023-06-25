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الأحد، 25-06-2023 02:28 م

مانشستر يونايتد يختار خليفة رونالدو لارتداء القميص رقم (7)

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الوكيل الإخباري -  يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فكرة تسليم قميصه رقم (7) الشهير إلى نجمه الصاعد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو خلال منافسات الموسم المقبل، وفقا لموقع "Forever United".

يعتبر القميص رقم (7) علامة تجارية مميزة وإرثا كبيرا في فريق مع مانشستر يونايتد، نظرا للأساطير الذين ارتدوا هذا القميص، ابتداء نجوم مثل براين روبسون ومروا بالفرنسي إيريك كانتونا والإنجليزي ديفيد بيكهام ووصولا إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح القميص رقم (7) متاحا في مانشستر يونايتد، منذ رحيل كريستيانو رونالدو في نوفمبر من عام 2022، والانضمام إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وظهر غارناتشو الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده التاسع عشر في الأول من يوليو المقبل، للمرة الأولى في صفوف الفريق الأول بمانشستر يونايتد خلال الموسم (2021-2022) قبل أن يلعب دورا كبيرا مع "الشياطين الحمر" في الموسم الماضي.

وظهر غارناتشو للمرة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني خلال وقت سابق من هذا الشهر، كما أن قيمته التسويقية ارتفعت بصورة كبيرة لتصل إلى 25 مليون يورو في الوقت الراهن، بعد أن كانت تبلغ 5 ملايين يورو فقط في نوفمبر من عام 2022.

يذكر أن غارناتشو حصل على ثقة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، ليشارك في 37 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف صنع 6 أهداف أخرى.

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