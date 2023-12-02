مانشستر يونايتد يخضع للتحقيق بسبب دجاج فاسد

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ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن مانشستر يونايتد يواجه ازمة جديدة، ولكن بعيداً عن مشاكل فريق الكرة.أوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يخضع للتحقيق بسبب تقديم وجبات دجاج فاسد في ملعب أولد ترافورد.وأضافت: "ادعى العديد من الأشخاص أنهم تناولوا وجبات دجاج نيء، ما جعلهم عرضة للإصابة بأعراض التسمم الغذائي الإسهال والحمى وتشنجات المعدة والغثيان والقيء".ولم يتم الكشف عن هوية الحدث الذي استضافه أولد ترافورد، وحدثت خلاله الواقعة، إذ أن الملعب الشهير يستضيف العديد من الفعاليات الكبرى إلى جانب مباريات كرة القدم.وتابعت: "يحصل اليونايتد على إيرادات كبيرة من استضافة الأحداث وتوفير الضيافة، وأي تخفيض في تصنيف النظافة الغذائية للنادي سيكون تطوراً ضاراً وقد يعني أن النادي يجب أن ينفق بشكل كبير على تحسين البروتوكولات".وواصلت: "يمكن أن تستغرق استعادة التصنيف فترة طويلة من الوقت وقد تؤثر أيضاً على أسعار الضيافة التي يمكن للنادي فرضها، حيث يجب على أي شركة تحصل على تصنيفات منخفضة من قبل مسؤول سلامة الأغذية بالسلطة المحلية إجراء تحسينات عاجلة أو كبيرة على معايير النظافة، بينما إذا تم الحكم بأن هناك خطراً وشيكاً على الصحة العامة، عندما يكون الطعام غير آمن للأكل، يمكن إيقاف جزء من العمل أو إغلاقه حتى يصبح آمناً لاستئناف العمل".واختتمت: "تأتي معركة مانشستر يونايتد لحماية تصنيف النظافة الخاص به في الوقت الذي من المقرر فيه تأكيد استثمار السير جيم راتكليف الكبير البالغ 1.3 مليار جنيه إسترليني في الأسابيع المقبلة". يواجه ازمة جديدة، ولكن بعيداً عن مشاكل فريق الكرة.