مانشستر يونايتد يرفض مساعدة برشلونة للهروب من الإفلاس بقرار صاعق

الوكيل الإخباري _ يستمر الحديث عن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة الإسباني، سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق الكتالوني خلال الفترة الماضية.



وكان ديمبيلي قريبا من مغادرة برشلونة في الصيف الماضي، لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن رفض اللاعب وقف حائلا أمام إتمام الصفقة.



وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مانشستر يونايتد مازال يريد عثمان ديمبيلي، وسط موافقة برشلونة على إتمام الصفقة حتى في الشتاء المقبل.



وأوضحت أن برشلونة موافق على بيع ديمبيلي، مقابل 70 أو 80 مليون يورو، بسبب كثرة الإصابات التي يعاني منها، بالإضافة لفشله في إثبات قدراته مع الفريق.



وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يريد ديمبيلي على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، مع خيار الشراء حال تألقمه بشكل جيد مع أجواء الدوري الإنجليزي.





ويرى مانشستر يونايتد، أن هذا المبلغ كبير بالنسبة لعثمان ديمبيلي، في ظل تراجع مستوى اللاعب بشكل حاد في أخر موسمين.



ويحتاج برشلونة بشدة لبيع أحد لاعبيه، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي قد تؤدي به للإفلاس بسبب جائحة كورونا.



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المصدر : ملاعب



