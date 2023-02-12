مانشستر يونايتد يستجيب لانتقادات رونالدو

الوكيل الإخباري - يبدو أن الانتقادات اللاذعة التي وجهها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لإدارة مانشستر يونايتد قد حركت شيئا لدى مسؤولي الشياطين الحمر، بعد أشهر قليلة من فسخ عقده.



وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر يونايتد يخطط لإجراء إصلاحات في قاعدته التدريبية في كارينجتون، تتضمن مراكز حديثة للاستشفاء.



وأكدت أن التجديد الصيفي سيشمل جناحا صحيا جديدا، حيث يمكن للاعبين أداء اليوجا فيه.



وكان النجم البرتغالي قد عبر عن غضبه في مقابلة مثيرة للجدل مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، قال فيها إن القليل جدا قد تغير خلف الكواليس في النادي منذ نهاية فترته الأولى معه التي انتهت عام 2009، عندما انتقل إلى ريال مدريد.





ويستثمر مانشستر يونايتد في المرافق التدريبية، بعدما باتت عائلة "جليزر" قريبة من بيع النادي، في وقت يمر فيه الفريق بفترة مميزة على صعيد العروض والنتائج، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

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