مانشستر يونايتد يستضيف نوتينجهام لحسم التأهل إلى نهائي كأس الرابطة

الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست مساء اليوم "الأربعاء" على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023.



وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين فوز مانشستر يونايتد على حساب نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب سيتي جراوند.



مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام

وتأهل نادي مانشستر يونايتد إلى دور نصف النهائي من بطولة رابطة المحترفين الإنجليزية عقب فوزه العريض على حساب تشارلتون أتلتيك بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" في دور ربع النهائي.



بينما تأهل نادي نوتينجهام فورست على حساب وولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بينهما 1-1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب مباراة اليوم.



وتاريخياً التقى فريقا مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست في 79 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع الشياطين الحمر الفوز في 41 لقاء مقابل 21 لأصحاب الأرض، بينما انتهت 17 مواجهة بالتعادل السلبي بينهما.



وأحرز لاعبو نادي مانشستر يونايتد 146 هدفاً بينما سجل نادي نوتينجهام فورست 86 هدفاً، فيما يتصدر ترتيب هدافي مباريات الفريقين أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد السابق برصيد 8 أهداف يليه زميله إيريك كانتونا بواقع 5 أهداف بالتساوي مع دينيس لو وجورج بيست.



ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل المتوقع كالتالي:



حراسة المرمى: دي خيا.



خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، مارتينيز، لوك شاو.



خط الوسط: ماكتوميناي، فيرنانديز، إيركسن.



خط الهجوم: أنتوني، فيجورست، راشفورد.



بينما يتوقع أن يخوض نوتينجهام فورست المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: واين هينيسي.



خط الدفاع: رينان لودي، سكوت ماكينا، جو وورال، سيرجي أورير.



خط الوسط: مورجان وايت، ريموس فرولير، دانيلو.



خط الهجوم: برينان جونسون، جوستافو سكاربا، سام سوريدج.

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