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الأربعاء، 10-01-2024 04:11 م

مانشستر يونايتد يسعى لضم صديق إريكسن

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الوكيل الإخباري - يتطلع مانشستر يونايتد، لضم أحد نجوم الدوري البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لما ذكره تقرير صحفي اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، عرض لاعبه فاكوندو بيليستري، في صفقة تبادلية يحصل من خلالها على خدمات لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة مورتن هيولماند.

لكن الصحيفة أضافت أن العرض قوبل بالرفض من قبل النادي البرتغالي، الذي يريد من نظيره الإنجليزي، تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ قيمته 69 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة، إن كشافي مانشستر يونايتد، شاهدوا لاعب خط الوسط الدفاعي هيولماند، 6 مرات على الأقل هذا الموسم.

ويتمتع مانشستر يونايتد بميزة إضافية في هذا السياق، تتمثل في وجود كريستيان إريكسن، وهو صديق هيولماند المقرب، علما بأن صفوف "الشياطين الحمر" تحتوي على لاعب دنماركي آخر هو راسموس هويلوند.

ووصل هيولماند إلى سبورتنج قادمًا من ليتشي، مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، وشارك في جميع مباريات الفريق البرتغالي الـ24، باستثناء مباراة واحدة منذ انضمامه إلى النادي.

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