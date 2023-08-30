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الأربعاء، 30-08-2023 04:31 م

مانشستر يونايتد يضع خطة ضم أمرابط

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الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد بدأ التحرك نحو التعاقد مع المغربي الدولي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.

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وارتبط اليونايتد على مدار الصيف الجاري بضم أمرابط، إلا أنه لم يتحرك ولم يقدم أي عرض، بالرغم من تهيئة النادي الإيطالي نفسه لرحيل اللاعب، خاصة وأنه تم استبعاده من مباريات الفريق.

وذكر ديفيد أورنستين، الصحفي بصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن مانشستر بدأ بالفعل العمل على إتمام صفقة التعاقد مع أمرابط.

وأشار إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر يأملون في ضم نجم وسط فيورنتينا في صفقة على سبيل الإعارة وليس الشراء نهائيا، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ولفت أورنستين إلى أن ريان جرافينبيرش لاعب بايرن ميونخ، من بين خيارات مانشستر لتدعيم الفريق، إلا أن أمرابط يعد هو الهدف الرئيسي للنادي الإنجليزي.

ومن ناحية أخرى، أكد أورنستين أن رغبة أمرابط هي الانضمام لمانشستر يونايتد واللعب في أولد ترافورد.

 

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